Coronavirus : Le FC Sion licencie 9 joueurs

Face au Covid-19, l’économie du football commence aussi à vaciller. Si certains clubs, comme Lyon, sont obligés de mettre leurs joueurs au chômage partiel pour assurer leurs arrières, d'autres n’hésitent plus à licencier directement leurs joueurs. C’est le cas en Suisse et plus précisément au FC Sion. Le club dirigé par le fantasque Christian Constantin a ainsi décidé de placer l’ensemble de son effectif au chômage technique. Ce qui n’a pas été accepté par l’ensemble des joueurs. Résultats des courses ? Neuf "frondeurs" se sont vus montrer la sortie par leur employeur.

Le président se justifie

Parmi les 9 joueurs renvoyés, on retrouve des noms bien connus du football européen comme Alex Song, Seydou Doumbia ou encore l’ancien joueur d’Arsenal Johan Djourou. Ces derniers ont tous refusé la solution prônée par la direction du club suisse. Le président Constantin a tenu à se justifier dans les colonnes de l’édition suisse de 20 minutes. "Le club est privé de tous ses revenus. Il nous est interdit de leur offrir leur travail", assure l’homme d’affaires suisse, jamais à l'abri d'une polémique.