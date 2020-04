Coronavirus : Le crachat sanctionné d'un carton jaune ?

Alors que le déconfinement commence à se pratiquer un peu partout en Europe et qu'un retour des compétitions de football commence à être évoqué dans les grands championnats européens, la FIFA réfléchit à la sécurité des joueurs. L'instance pense sanctionner les crachats d'un carton jaune pour éviter de favoriser la propagation du coronavirus. En effet, selon une étude scientifique, la salive peut rester sur un terrain pendant plusieurs heures et pourrait s'avérer être un vecteur de contamination potentiel. "C'est une pratique courante dans le football et ce n'est pas très hygiénique", confie Michel D'Hooghe, patron du comité médical de la Fifa, au Telegraph.

"Un bon moyen de propager le virus"

"Donc, quand nous recommencerons le football, je pense que nous devrions éviter cela au maximum. La question est de savoir si cela sera possible. Les arbitres pourront peut-être donner un carton jaune. C'est insalubre et c'est un bon moyen de propager le virus. C'est l'une des raisons pour lesquelles nous devons être très prudents avant de recommencer'', a ajouté le dirigeant.