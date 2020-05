Coronavirus : La sombre prédiction de George Weah

Invité à se prononcer au sujet de l'impact de la crise du Covid-19 sur le football africain, George Weah n'a pas caché son pessimisme. Pour le président du Liberia, dont le championnat a été définitivement arrêté, la survie même de certains championnats est aujourd'hui en jeu.

« L'élément vital du sport consiste principalement de la présence de spectateurs et de sponsors. Là où ils n'existent plus, de nombreux clubs s’effondreront et de nombreux championnats fermeront définitivement, a déclaré l'ancien Ballon d'Or, dans le cadre d'une conférence spéciale pour Africa Sports Ventures Group. Je pense que l'avenir du sport en Afrique après le Covid-19 est sombre et qu'il n’est pas garanti de se rétablir. Certes, la santé et la relance de nos économies sont des priorités absolues, mais il est important que les fonds mondiaux qui seront levés reconnaissent l'importance sociale du sport. »

Pour rappel, 17 pays africains ont à ce jour décidé de mettre un terme définitif à leurs championnats, interrompus à la mi-mars par la pandémie de Covid-19. D'autres au contraire ont déjà repris (Burundi) ou bien jeté les bases d'un retour à la compétition dans les semaines ou les mois à venir, sous réserve de l'évolution de la situation sanitaire.