Coronavirus : La saison de football amateur définitivement arrêtée

COVID 19 : Décision de la FFF concernant les championnats amateurs et les compétitions de la FFF pic.twitter.com/8CQghHZYAa

— FFF (@FFF) April 16, 2020

Bastia remonte !

C’était attendu, surtout depuis l’allocution d’Emmanuel Macron lundi dernier, et c’est désormais officiel : les championnats amateurs de football ne reprendront pas, ni ceux de jeunes, de futsal et de D2 féminine. La Fédération française de football l’a annoncé ce jeudi, à l’issue de son comité exécutif. Ces championnats sont à l’arrêt depuis le 12 mars, et la FFF a longtemps espéré une reprise, mais le début du déconfinement n’étant pas attendu avant le 11 mai, de façon progressive, il lui était impossible de maintenir la saison.Le comité exécutif de la FFF a donc décidé que pour tous les championnats, le classement serait déterminé par le quotient nombre de points obtenus / nombre de matchs joués, afin de neutraliser l’effet des matchs reportés. Et en fonction de ce classement (les équipes à égalité sont départagées en fonction des critères établis dans le championnat en question), il y aura une descente, et une ou plusieurs montées, en fonction du règlement établi en début de saison.Concernant le National 1 et la D1 féminine, la FFF poursuit sa réflexion sur la suite à donner à la saison. Une reprise en juin reste possible. A noter enfin que la finale de la Coupe de France masculine et les demi-finales et la finale de la Coupe de France féminine seront reprogrammées.