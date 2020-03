Coronavirus : Ilicic donne le ballon de son quadruplé à un hôpital de Bergame

Le match le plus important est face au Coronavirus



"En signe de proximité, de gratitude et d'affection pour ce que les médecins, les infirmières et toutes les personnes impliquées font pour lutter contre un virus horrible qui secoue la vie de nous tous", peut on lire comme motivation de ce geste, dans le communiqué publié sur le site officiel de l'Atalanta. «Nous aussi, nous sommes à vos côtés, nos anges, pour gagner la match le plus important de tous » , a commenté l'attaquant. Pour rappel, l'Atalanta Bergame s'était notamment signalée de façon positive après la qualification en quart de finale de la Ligue des Champions en demandant aux supporters de ne pas fêter l'événement dans les rues en raison de la propagation du coronavirus, notamment en Italie, un pays particulièrement touché.



Après son quadruplé inscrit face à Valence, mardi soir en huitième de finale retour de Ligue des Champions lors de la victoire de l'Atalante Bergame en Espagne (4-3), Josip Ilicic a fait don de son ballon auprès de l'hôpital Papa Giovanni XXIII de Bergame, comme l'a indiqué le club transalpin par le biais de son site officiel.