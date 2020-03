Coronavirus, Eric Cantona à la rescousse du Professeur Didier Raoult

"Didier Raoult c'est mon idole". Éric Cantona prend position pour le Docteur Didier Raoult sur les réseaux sociaux. Le 'King's'en est pris aux média parisiens qui ont traité le Professeur Didier Raoult de "charlatan". Ce professeur avait annoncé que les premiers essais de remède basé sur la chloroquine réalisés à l’Institut Hospital-Universitaire de Marseille étaient très efficaces pour traiter les personnes infectées par le Coronavirus. Mais ses travaux avaient été accueillis avec scepticisme.



Quand le King Eric Cantona soutient le Professeur Didier Raoult. La vie ce n'est pas être dans des cases, ce n'est pas le physique mais bien les compétences ! #Raoult #COVIDー19 #COVID19 #vaccin #Chloroquine pic.twitter.com/3fqkioUPy7

— Eric Stella (@EricStella13) March 23, 2020





« Il a eu un baccalauréat littéraire, et est parti deux ans dans les marines, son père était médecin et aujourd’hui c’est l’un des plus grands chercheurs au monde. Il a trouvé le remède au virus. C’est un phénomène. Mais t’as les Parisiens avec leurs costumes cravates qui le traitent de charlatan. De charlatan alors qu’il fait partie des plus grands chercheurs au monde. », a ainsi tonné Cantona dans une vidéo relayée sur Twitter. À bon entendeur...