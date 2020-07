Coronavirus : Deux clubs marocains placés en quarantaine

Alors que la reprise des championnats approche à grands pas au Maroc, des révélations de cas de Covid-19 sont venues refroidir l'enthousiasme. Les joueurs du MAS (Maghreb Association Sportive) de Fès, pensionnaire de Botola 2, ont été placés en quatorzaine, de même que les personnes ayant été en contact avec les membres du club testés positifs au coronavirus. L’entraîneur Mounir Jaaouani (lien Facebook), les joueurs marocains Nassreddine Taraina, Charki Elbahri et gabonais Cedric Ondo Biyoghe, le chargé de matériel et le préparateur physique sont porteurs du virus, avait annoncé le MAS dans un communiqué. Joueurs et membres du staff sont à l'isolement, même si leur état de santé n'inspire pas d'inquiétude, a fait savoir le club. Le MAS devait accueillir l’Association Sportive de Salé au stade Hassan II, dimanche pour le compte de la 23eme journée. Solidaires, les dirigeants du club visiteur ont fait savoir qu'ils ne s'opposaient pas au report de la rencontre.

Même cause et mêmes conséquences pour le KAC Kénitra, autre équipe de Botola 2. Le club a annoncé qu'un cas positif avait été détecté jeudi, suite aux tests de dépistage auxquels ont été soumis tous les joueurs et membres du club en perspective de la reprise du championnat. L'ensemble des intéressés a été placé à l'isolement, et les séances d’entraînement ont été suspendues jusqu'à nouvel ordre.