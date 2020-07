Coronavirus : Brève interruption de la finale de la coupe du Danemark

Et par hundrede blandt aabs uofficielle giver fodboldens skeptikere nok skyts. Finalen er nu afbrudt indtil folk finder deres siddepladser. Meget ansvarligt og vigtigt signal fra dbu. #aabsje #sydbankpokalen pic.twitter.com/viRhHgc7cd

— Klaus Egelund (@klausegelund) July 1, 2020

Entre 40 et 50 fans expulsés

Ce mercredi, la finale de la Coupe du Danemark entre Aalborg et SonderjyskE a été interrompue pendant près d'un quart d’heure. La raison ? Certains supporters ont refusé de se conformer aux règles de distanciation sociale à l'intérieur du stade selon la police locale. Au cours de la première mi-temps, « l'arbitre a dû suspendre le match jusqu'à 15 minutes, lorsque les supporters de l'AaB ont refusé de rester dans les sièges désignés et se sont regroupés en violation des règles de Covid », a ainsi déclaré la police de Sydjylland sur Twitter.Si les deux clubs ont reçu chacun 750 billets pour le match à Esbjerg mercredi soir, entre 40 et 50 fans d’Aalborg ont été expulsés du stade malgré l’attitude de leurs joueurs, qui encourageaient sans succès leurs fans à rejoindre leurs places. Le match a repris après 14 minutes et s'est terminé par une victoire 2-0 pour SonderjyskE, qui a remporté la compétition pour la première fois de son histoire.