Coronavirus : Adebayor n'est plus en quarantaine

Censé boucler quatorze jours de quarantaine à Cotonou, l'international togolais Emmanuel Adebayor n'a pas cru devoir attendre que ces deux semaines arrivent à expiration avant de rallier le Togo, en l'occurrence sa capitale, Lomé. L'interruption subite de cette quarantaine suscite inquiétudes et interrogations dans l'opinion nationale et internationale. Interrogé à ce sujet sur le plateau de la télévision nationale du Bénin, le ministre de la Santé Benjamin Hounkpatin a répondu en ces termes : "[Emmanuel Adebayor] a commencé sa quarantaine et les autorités togolaises l'ont autorisé à rentrer chez lui. Nous avons organisé, comme nous l'avons fait pour les autres, son transfert vers la frontière pour qu'il soit récupéré par la partie togolaise."



Rappelons que l'actuel sociétaire de Club Olimpia au Paraguay avait atterri le sol béninois il y a huit jours. Et pour respecter les consignes du gouvernement béninois, l'attaquant avait été systématiquement mis en quarantaine comme tous les autres passagers du même vol. Concernant son état de santé actuel, rien n'a filtré.