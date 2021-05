Paul Put prend la tête des Diables Rouges du Congo. L'ancien sélectionneur de la Guinée, a signé son contrat jeudi à Brazzaville pour les deux prochaines années. Objectif, qualifier le Congo pour la Coupe du monde 2022 et la CAN 2023. C'est le cinquième pays africain que va entrainer Put. Il avait débuté sur le continent en Gambie puis au Burkina Faso avec lequel il a été finaliste de la CAN 2013. En 2019, il emmène la Guinée en huitièmes de la finale de CAN après 4 ans d'absence.



La suite n'est pas très reluisante. Viré dans la foulée de l'expédition égyptienne, il est accusé de racket sur les primes des joueurs du Syli. Il sera blanchi mais son image en a pris un énorme coup. Lui qui a été déjà impliqué en Belgique dans le scandale des matchs truqués lié au Chinois Zheyun Ye. Avec le Congo, Put (63 ans) compte se refaire une image. L'ancien coach de l'Excelsior Mouscron, qui a également entrainé le Kenya, sera également en charge l'équipe nationale locale.