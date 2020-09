Congo : Deux nouveaux chez les Diables Rouges

Valdo innove par petites touches. Le sélectionneur brésilien du Congo a appelé deux nouveaux en vue du rassemblement du mois prochain, ponctué d'un match amical face à la Gambie. Il s'agit des binationaux Will Césaire Matimbou (Entente Sannois Saint-Gratien) et Randi Goteni (Dunkerque), passé par Troyes (photo). L'attaquant Thievy Bifouma, transféré cet été en Chine, est bien présent, tout comme le milieu de terrain et capitaine Junior Loussoukou, parti lui du Stade Tunisien en quatrième division espagnole.

Les 21 Diables Rouges :

Gardiens de but : Christoffer Mafoumbi (Morton FC, D2 Ecosse), Will Césaire Matimbou (Entente SSG, D4 France).

Défenseurs : Fernand Mayembo (Le Havre, D2 France), Baron Kibamba (Sevilla Athletico, D4 Espagne), Emerson Vladis Illoy Ayyet (Vejle, D1 Danemark), Ravy Dozi Tsouka (Helsingborgs, D1 Suède), Hugo Konongo (AS Béziers, D3 France).

Milieux de terrain : Durel Avounou (Le Mans, D3 France), Junior Amour Loussoukou (Aguilas FC, D4 Espagne), Prestige Mboungou (FC Metalac, D1 Serbie), Simon Yves Pambou (Gaz Metan Medias, D1 Roumanie), Randy Goteni (USL Dunkerque, D2 France), Gaius Makouta (Beroe Stara Zagora, D1 Bulgarie).

Attaquants : Vinny Ibara (Neftchi, D1 Azerbaïdjan), Silvère Ganvoula (VfL Bochum, D2 Allemagne), Guy Mbenza (Cercle Bruges, D1 Belgique), Merveil Ndockyt (NK Osijek, D1 Croatie), Thievy Bifouma (Shenzhen FC, D1 Chine), Yhoan Andzouana (Dac Dunajska Streda, D1 Slovaquie), Dylan Saint-Louis (Troyes, D2 France), Mavis Tchibota (Ludogorets, D1 Bulgarie).