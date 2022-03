Comores : Le Franco-Marocain Younès Zerdouk nouveau sélectionneur

Le banc des Comores ne sera pas resté inoccupé bien longtemps. Moins de deux semaines après la démission d'Amir Abdou, la FFC (Fédération de football des Comores) annonce lundi dans un communiqué avoir choisi Younès Zerdouk (48 ans) comme sélectionneur « pour les prochaines échéances ». Le technicien français d’origine marocaine n’est autre que l’adjoint, depuis 2017, d’Amir Abdou, nommé à la tête de la Mauritanie la semaine passée. Mieux, Zerdouk a été dans la peau de numéro un à la dernière CAN au Cameroun, alors qu’Abdou était déclaré positif au Covid-19. C’est lui qui avait dirigé le huitièmme de finale contre le Cameroun.

Bakar et Abdallah dans le staff

« Zerdouk bénéficie de la confiance de la Fédération de football des Comores et des joueurs pour une bonne cohésion de l’équipe », lit-on dans un communiqué. Le nouveau sélectionneur dispose aussi de nouveaux éléments dans son staff. Il sera notamment accompagné par Djamel Bakar, ancien international et passé à Monaco comme entraîneur adjoint et par Kassim Abdallah. Tout juste retraité, l'ancien de l'OM devient manager général de l’équipe. « Je suis très content d'être le sélectionneur des Cœlacanthes. Je suis surtout fier de ce peuple qui représente beaucoup pour moi. Je me suis toujours senti dans une famille une fois aux Comores. Le peuple m'a adopté. Fier de faire partie de cette aventure », a déclaré le nouveau Younès Zerdouk. Le nouveau coach devrait être très vite en action si les Comores confirment la tenue de matchs amicaux durant la prochaine trêve internationale; à la fin du mois.