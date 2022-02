Les Comores n’ont plus de sélectionneur. Dans l’air depuis quelques semaines, le départ d’Amir Abdou a été confirmé ce jeudi, dans un communiqué que le technicien a adressé aux médias et à la FFC (Fédération de football des Comores). « Aujourd’hui, si j’ai décidé de quitter ce poste de sélectionneur, c’est qu’il me semble important de ne pas tomber dans le piège de la stricte continuité. Il faut parfois bousculer les lignes et oser le changement pour écrire de nouveaux chapitres. Il ne s’agit pas de « quitter l’aventure» mais en tant que bâtisseur, j’ai la sensation que la mission a été accomplie », écrit Amir Abdou (49 ans), qui occupait le poste depuis 8 ans et avait construit cette équipe des Cœlacanthes en partant d'une feuille blanche.



« Ces huit années resteront gravées à jamais dans ma mémoire, huit années de dur labeur, huit années marquées par des doutes, des joies, des déceptions, de la fatigue, parfois même de l’agacement mais au final je ne retiendrai que les événements positifs. Occuper ce poste de sélectionneur aura été une lourde mission, un défi des plus passionnants, et une très grande fierté. Je suis très honoré d’avoir eu la chance de représenter ma propre nation, c’est un sentiment indescriptible », ajoute celui qui occupait en parallèle le poste d'entraîneur du FC Nouadhibou, en Mauritanie, depuis novembre 2020.

Un baptême du feu réussi à la CAN

Les Comores ont connu une folle progression ces dernières années, menant le pays à sa première participation à une phase finale de CAN, le mois dernier au Cameroun. La formation insulaire avait réussi à s'extraire d'une poule relevée et à se hisser au second tour du tournoi, ne tombant que face au Cameroun (2-0), pays hôte, dans un match qui aura fait couler encre et salive. Les Cœlacanthes s'étaient retrouvés sans gardien de but avant ce match de huitième de finale en raison de contaminations au Covid-19. Amir Abdou s'en va sur un bilan de 12 victoires, 17 matchs nuls et 20 défaites. Son nom est cité du côté de la Mauritanie.