Thierry Henry est passé en mode homme d'affaires. Consultant vedette de Prime Video dimanche soir lors de PSG-AS Monaco (1-1, 4e journée de Ligue 1), l'ancien buteur de l'équipe de France se trouvait quelques heures plus tard en Italie pour une annonce importante.

Thierry Henry est devenu actionnaire au sein du club de Côme, qui évolue en Serie B. 🇮🇹✍️

Le champion du monde 1998 et d'Europe 2000 a officialisé sa participation comme actionnaire de Côme, club qui évolue en Serie B (D2 italienne). Thierry Henry a confié avoir rejoint ce projet grâce à Cesc Fabregas, son ancien coéquipier à Arsenal qui s'est engagé deux saisons avec Como 1907.



« Après lui avoir expliqué notre vision en tant que club et notre ambition d'atteindre la Serie A, Thierry a décidé de se joindre à notre parcours et nous sommes très heureux de l'avoir à Côme », a déclaré de son côté le président Dennis Wise, cité par le communiqué du club. Wise avait notamment fait les beaux jours de Chelsea (1990-2001).