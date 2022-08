Thierry Henry est devenu actionnaire au sein du club de Côme, qui évolue en Serie B. 🇮🇹✍️

Thierry Henry est passé en mode homme d'affaires.pour une annonce importante.Le champion du monde 1998 et d'Europe 2000 a officialisé sa participation comme, club qui évolue en Serie B (D2 italienne). Thierry Henry a confié avoir rejoint ce projet grâce à Cesc Fabregas, son ancien coéquipier à Arsenal qui s'est engagé deux saisons avec Como 1907.« Après lui avoir expliqué notre vision en tant que club et notre ambition d'atteindre la Serie A, Thierry a décidé de se joindre à notre parcours et nous sommes très heureux de l'avoir à Côme », a déclaré de son côté le président Dennis Wise, cité par le communiqué du club.Wise avait notamment fait les beaux jours de Chelsea (1990-2001).