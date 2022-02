Bonne nouvelle pour les supporters des clubs marocains et des Lions de l'Atlas. Envisagé dans un premier temps cet automne puis repoussé en raison du variant Omicron, le retour des supporters dans les stades au Maroc va devenir réalité. Le gouvernement du Royaume a décidé la réouverture des stades au grand public, a annoncé un communiqué officiel. Une décision prise à l'issue d'une rencontre intervenue ce jeudi entre le chef du gouvernement, Aziz Akhannouch, et le président de la Fédération marocaine de football (FRMF), Fouzi Lekjaa.



« Conformément aux dispositions juridiques relatives à la gestion de l’état d’urgence sanitaire et suivant les recommandations du comité scientifique et technique tout en prenant en considération l’évolution positive de la situation épidémiologique dans le Royaume, le gouvernement a décidé la réouverture des stades devant le public, précise le communiqué. A ce titre, le chef du gouvernement a exhorté le président de la FRMF à prendre toutes les dispositions et mesures susceptibles d’assurer la mise en œuvre de cette décision. » Le match de barrage retour entre le Maroc et la RD Congo, le 29 mars prochain, ne devrait donc pas se jouer devant des gradins vides.