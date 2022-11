Kevin De Bruyne affirme que la Coupe du monde du mois prochain pourrait être sa dernière. L'international belge a joué pour son pays lorsqu'il a terminé troisième en Russie en 2018 et a atteint les quarts de finale au Brésil il y a huit ans, mais il sait que cela pourrait être sa dernière chance avec son équipe nationale. "Ma famille se rend là-bas pour les phases de groupe. J'ai évidemment 31 ans et je ne sais pas ce qui se passera dans quatre ans. C'est la première fois que mes enfants peuvent venir à la Coupe du monde, a déclaré De Bruyne. C'est pourquoi ils viennent. Ce sera spécial, un événement que je ne veux pas qu'ils manquent. Ils ont six, quatre et deux ans. Les deux aînés suivent un peu le football mais la fille, pas vraiment, mais elle peut aller profiter du soleil et jouer dans la piscine."

"On ne sait pas ce qui va se passer"

"Je suis enthousiaste. Ce sera la troisième et c'est toujours spécial. Ces événements sont formidables car tout le monde les regarde. C'est important, mais il n'y a pas lieu de stresser. C'est ma troisième fois, je comprends ce qui va se passer et je ne peux pas parler pour quelqu'un d'autre qui sera là pour la première fois. On ne sait pas ce qui va se passer. Cela ne sert à rien de s'en inquiéter ou d'y penser. On prend les choses comme elles viennent et on essaie de jouer aussi bien que possible. Nous n'en parlons pas avec nos coéquipiers. Le calendrier est trop chargé. Nous avons eu deux matchs à l'extérieur rapidement l'un après l'autre", a également expliqué le milieu de Manchester City.