"La FAF et le sélectionneur national, M. Djamel Belmadi dans l’interview dont fait référence ce communiqué n’ont, à aucun moment, insinué, cité et encore moins accusé la Fécafoot ou une autre Fédération ou bien une instance internationale de quoi que ce soit. Par contre, ils ont à maintes reprises dénoncé légitimement le comportement de certains arbitres dont les décisions et les attitudes ont influé négativement sur le déroulement, voire le résultat d’un match", indique la Fédération algérienne de football dans un communiqué publié mercredi.



Et d'assumer la stratégie du recours déposé contre l'arbitre de la rencontre de barrage retour, Bakary Gassama. "La FAF est foncièrement attachée aux valeurs et aux vertus du sport, et a de tout temps accepté loyalement les résultats qui étaient en sa défaveur dans un total esprit de fair-play, sans rechigner ni accuser qui que ce soit. Cela ne peut être le cas lorsque l’arbitrage fausse l’issue d’une rencontre... Dénoncer le comportement de certains arbitres, s’inscrit dans une démarche d’intérêt général, à laquelle adhère la plupart des acteurs du football, pour le bien et la préservation de l’intégrité du jeu dans notre cher continent auquel nous appartenons et dont nous partageons les valeurs et jalousons son honorabilité et son image."



Si la Fédération camerounaise s'est pour l'heure contenter de menacer l'Algérie d'une saisine de la FIFA, son homologue gambienne est elle passée à l'acte, au nom de la défense de son arbitre international. Tel un feuilleton, le dossier Belmadi se décline en épisodes.