Club Africain : Saber Khalifa, la grosse tuile

Gros coup d'arrêt pour Saber Khalifa. L'attaquant du Club Africain a été victime d'une grave blessure, ce samedi lors de la réception de l'Etoile sportive du Sahel (1-1). L'ancien d'Evian Thonon Gaillard et de l'Olympique de Marseille a été lourdement touché juste avant la pause suite à un choc avec le portier étoiliste Ali Jemal et a dû abandonner ses coéquipiers. Sorti sur civière et évacué vers un hôpital de la capitale, le joueur de 35 ans souffrirait d'une fracture au tibia. Il sera opéré dans les prochaines heures.



𝐆𝐄𝐓 𝐖𝐄𝐋𝐋 𝐒𝐎𝐎𝐍 𝐂𝐀𝐏𝐈𝐓𝐀𝐍𝐎 3️⃣0️⃣🇦🇹💪 pic.twitter.com/PqhXmd2Bmu

Si la durée de son absence n'a pas encore été communiquée, celle-ci devrait être de plusieurs mois. Il y a donc de fortes chances que la saison du natif de Gabès soit terminée.