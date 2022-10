La FIFA a dévoilé jeudi la dernière actualisation de son classement mondial, marquée par la prise en compte des matchs amicaux disputés au mois de septembre. Aucun changement dans le top 5, avec le Brésil devant la Belgique, l'Argentine, la France et l'Angleterre. La zone Afrique reste menée par le Sénégal (18e, stable), devant deux autres mondialistes : le Maroc (22e, +1 place) et la Tunisie (30e, stable). Si le Nigeria suit toujours (32e, -1), la meilleure progression dans le haut du tableau est à mettre à l'actif de l'Algérie, qui retrouve le Top 40 mondial (37e, +4).

Le Cameroun et le Ghana en baisse

Les Fennecs dépassent ainsi non seulement l'Egypte (40e, +1) mais aussi et surtout le Cameroun, mondialiste le plus en recul (43e, -5) après ses deux défaites contre des équipes asiatiques. Signalons enfin que la Côte d'Ivoire (48e, +4) retrouve le Top 50, tandis que le Ghana paye sa lourde défaite contre le Brésil par la perte d'une place (61e), restant de loin le mondialiste le moins bien classé.