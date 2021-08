Classement FIFA : l'Algérie, le Maroc et le Sénégal progressent

. Par le jeu des évolutions dans les autres Confédérations mais aussi de quelques matchs amicaux,. Leet se rapproche du Top 20 mondial (21e, +3 places),, composé de la Tunisie (28e, -2), de l'Algérie (30e, +12) et du Maroc (32e, +9). Suivent deux autres mondialistes sortants : le Nigeria (34e, -7) et l'Egypte (46e, stable). Le Cameroun (54e, +6) et la Côte d'Ivoire (57e, +5) ne sont plus très loin du Top 50, tandis que la situation est moins reluisante pour le Mali (60e, -8), le Burkina Faso (62e, -9) et la RD Congo (65e, -4).Deux nations africaines ont les honneurs dude l'instance. "D’autres équipes non impliquées dans les compétitions régionales ont mis à profit les matches amicaux pour gravir quelques échelons. C’est le cas notamment de la Sierra Leone (106e, +8), de l’Eswatini (146e, +8)", peut-on y lire. Enfin, l'(73e, +12) est l'autre grande gagnante, même si les Bafana Bafana partaient de plus bas.