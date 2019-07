Classement Fifa: La France perd une place, l'Algérie en gagne 28

Avec la Copa America, la Coupe d'Afrique des nations et la Gold Cup, le classement Fifa a subi quelques modifications. La France a perdu sa 2e place au profit du Brésil, vainqueur de la Copa América. Le classement est toujours dominé par la Belgique.

Parmi les équipes sud-américaines qui font un bond au classement, l'Uruguay gagne 3 places et se retrouve 5e, tandis que la Colombie en récupère 2, pour se classer 8e.

Vainqueur de la CAN, l'Algérie fait la plus grosse progression avec 28 places de gagnées. Les Fennecs se trouvent désormais 40e du classement mondial.

