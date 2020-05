Cinéma : Goal 4 en préparation ?

En 2005 sortait le film « Goal : La naissance d’un prodige » qui mettait en scène Santiago Muñez, jeune immigré mexicain vivant aux Etats-Unis qui a pour rêve de devenir footballeur en Europe. Quinze ans et deux suites plus tard, la franchise pourrait faire son retour pour un quatrième volet selon Kuno Becker, l’interprète de Santiago Muñez. « J’ai écrit le pitch du film Goal 4 parce que je pense que c’est une belle histoire. Il reprend le personnage de Santi en tant qu’entraîneur et c’est une leçon de vie sur l’échec et le succès. Je prends mon temps pour le faire, sans penser au business », a ainsi confié l’acteur lors d’une interview accordée à SportBible.

Becker a détesté Goal 3

L’acteur de 42 ans, désormais propriétaire de sa propre de boite de production, a tenu à revenir sur les épisodes qui sont suivi le premier opus. Et Kuno Becker ne semble pas avoir apprécié le troisième film de la série. « C’est de la m... C’est mauvais parce que les deux premiers sont de bons films, le second est génial et le premier fonctionne incroyablement bien, analyse-t-il avant de se montrer acerbe : Le troisième est mauvais, ils voulaient tout faire moins cher et ils sont devenus fous. Ils ont pensé que, parce que c’était le troisième, c’était la suite, les gens allaient le regarder. C’est un manque total de respect pour les deux premiers. C’est comme s’il n’existait même pas, c’est négatif pour la franchise », a admis l’acteur mexicain. Si pour le moment, aucune date officielle n’a été communiquée concernant un éventuel tournage, les fans de football suivront du coin de l’œil l’évolution de ce long métrage qui risque de rappeler de nombreux souvenirs à certains.