Marouane Fellaini a été testé positif au Covid-19. L'international belge l'a confirmé dans un post publié sur Instagram ce dimanche. Passé par Manchester United ou encore Everton, il appartient au club chinois de Shandong Luneng. "Actuellement, je suis de retour en Chine et suis soigné à l’hôpital. Je peux vous assurer que tout va bien pour moi maintenant. Merci aux fans, au personnel soignant et au club pour leur prévenance et leur attention", a-t-il expliqué.





Fellaini "espère rejouer aussi vite que possible"

Marouane Fellaini a également appelé ses fans à respecter les barrières de sécurité. « Je vais suivre le traitement et espère rejouer aussi vite que possible. Je prie chacun d’entre vous de rester prudent », a continué le Belge, tandis que son club a tenu à apporter des précisions sur son encadrement dans cette situation délicate. « Il est sous observation et suit un traitement dans un établissement médical. Le club fera le maximum pour aider le joueur dans son traitement et son rétablissement ».