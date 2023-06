Chelsea : Christopher Nkunku rejoint les Blues ! (officiel)

Passé par le PSG, l’international français s’est engagé avec Chelsea. Le club londonien avait levé la clause de 60 millions d’euros de l’ancien joueur de Leipzig, et il ne manquait plus que l’officialisation du transfert. Chelsea a officialisé l’annonce sur ses réseaux sociaux ce mardi.

Nkunku is a Blue! 🔵 pic.twitter.com/NASfDOG0Xg — Chelsea FC (@ChelseaFC) June 20, 2023



Sous contrat jusqu’en 2029

En rejoignant la Premier League, Christopher Nkunku s’est offert une sécurité en signant un contrat de six ans avec Chelsea. L’ancien attaquant du PSG avait crevé l’écran sous le maillot de Leipzig, ses incroyables performances en Bundesliga en convaincant les dirigeants des Blues en quête d’un second souffle. Nkunku a joué 172 matchs pour Leipzig et a inscrit 70 buts pour 44 passes décisives. Le joueur s’est exprimé au sujet du transfert :