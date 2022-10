CHAN : L’Algérie dans un groupe abordable, le tirage au sort

Les dés sont jetés pour le CHAN Algérie 2022, dont le tirage au sort a été effectué ce samedi soir a Alger. Pays hôte, les Fennecs se retrouvent dans le groupe A avec la Libye, lauréate en 2014, l'Éthiopie et le Mozambique. Double tenant du CHAN en titre, le Maroc fait compagnie avec le Soudan, le Ghana et les débutants de Madagascar.

Autre double vainqueur du tournoi, la RD Congo tombe dans ce que l'on peut appeler le groupe de la mort avec l'Ouganda, la Côte d'Ivoire et le Sénégal. Enfin, belle surprise du dernier CHAN, le Mali fait partie de l'un des deux groupes à 3 avec l'Angola et la Mauritanie. Tandis que les retrouvailles d'Afrique Centrale entre le Cameroun et le Congo auront lieu dans le groupe E, qui comprend également le Niger.

Les 18 équipes participantes ont été réparties en trois groupes de quatre équipes (groupes A, B et C) et deux groupes de trois équipes (groupes D et E). En voici la composition :

Groupe A (Alger) : Algérie, Libye, Éthiopie, Mozambique.

Groupe B (Annaba) : RD Congo, Ouganda, Côte d'Ivoire, Sénégal.

Groupe C (Constantine) : Maroc, Soudan, Madagascar, Ghana.

Groupe D (Oran) : Mali, Angola, Mauritanie.

Groupe E (Oran) : Cameroun, Congo, Niger.

À noter que les deux premiers des groupes à 4 se qualifieront pour les quarts, tandis que seuls les premiers des groupes à 3 se hisseront au second tour.

Le CHAN 2022 se jouera du vendredi 13 janvier au samedi 4 février... 2023.