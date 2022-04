CHAN 2023 : Le tirage des éliminatoires reporté (officiel)

"Le tirage au sort des éliminatoires du Championnat d’Afrique des Nations TotalEnergies Algérie 2023 initialement prévu le vendredi 29 avril 2022 est reporté à une date ultérieure. La CAF annoncera de nouvelles dates en temps opportun", annonce vendredi la Confédération africaine de football dans un communiqué.



Une décision qui ne surprend pas : la CAF avait précédemment décalé le tirage au sort de la CAN féminine 2022 au... 29 avril. Initialement programmée en janvier 2022, cette septième édition du CHAN a été reportée à janvier 2023, notamment à cause de la pandémie de Covid-19. Ses éliminatoires devraient se disputer entre le 24 juin et le 4 septembre.