Championship : Un duel 100% londonien à Wembley

Ce mardi, le stade de Wembley sera le théâtre de la finale d’accession de Championship entre Brentford et Fulham. Un duel 100% londonien entre les deux équipes basées dans l’ouest de la capitale anglaise, et dont les stades ne sont séparés que d’une quinzaine de kilomètres. En demi-finales, les deux équipes sont venues à bout respectivement de Cardiff City et de Swansea.

Jackpot pour le gagnant

Du côté de Fulham, les Cottagers tenteront de faire leur retour en Premier League un an après leur relégation en seconde division. Pour Brentford, les coéquipiers du virevoltant Said Benhrama essaieront d’accéder à la première division anglaise pour la première fois depuis 73 ans. Si ce match a tout d’un tremplin sportif pour les deux clubs, les enjeux économiques de cette rencontre sont énormes. Considérée comme le « match le plus cher du monde » en raison des énormes droits TV promis au vainqueur, mardi prochain, une des deux équipes londoniennes touchera le jackpot en accédant à la Premier League. L’an dernier par exemple, Aston Villa, qui avait remporté son barrage face à Derby County, avait empoché la coquette somme de 200 millions d'euros en rejoignant la première division.