Championship : Samba, le rempart de Nottingham

Petit à petit, la Championship est en train de se transformer en tremplin. Alors que récemment Neal Maupay, désormais attaquant à Brighton, avait ouvert la voie en rejoignant Brentford en 2017, certains s’y sont depuis engouffrés. En effet, de plus en plus d’éléments prometteurs, qui évoluent en Ligue 1 ou en Ligue 2, n’hésitent maintenant plus à s’engager au sein d’un club de seconde division anglaise. À la suite de la relégation de Caen au terme de la saison 2018-19, Brice Samba a suivi un chemin déjà tout tracé et a donc fait le choix de tenter sa chance outre-Manche. Pour un peu plus de deux millions d’euros, le gardien s’est ainsi engagé à Nottingham Forrest, une équipe mythique entraînée par Sabri Lamouchi. Nottingham rêve de Premier League

A l'issue d’une première bonne saison en tant que numéro 1 en Normandie, Samba a donc décidé de continuer son apprentissage dans l’antichambre de la Premier League, un championnat compétitif, au rythme effréné (46 matchs par saison) et aux conditions financières très intéressantes. Chez les « Tricky Trees », le natif de Linzolo au Congo a signé au sein d’une formation qui vise la montée dans l’élite du football anglais, eux qui n’ont plus connu une telle joie depuis leur descente en 1998-99. Arrivé fin août à Nottingham, l’ancien joueur de Marseille n’a pas mis longtemps avant de trouver sa place dans un groupe dépourvu de réel numéro 1 au poste de gardien. Samba collectionne les clean sheets

Si Arijanet Muric, le jeune gardien kosovar prêté par Manchester City, avait commencé lors des trois premiers matchs de la saison, Samba s’est ensuite imposé comme le titulaire dans les buts de Forrest. Avec désormais 30 matchs à son actif pour 11 clean sheets et 29 buts pris, le numéro 30 participe depuis pleinement à la belle saison de sa formation, 3eme meilleure défense de Championship. Actuellement au 5eme rang avec 56 points, les joueurs de Lamouchi sont donc en course pour la montée en fin de saison. Ce mardi, c’est cependant un déplacement compliqué à Cardiff (à partir de 20h45, sur beIN SPORTS 1) qui s’annonce pour Nottingham Forrest, moins bien depuis début février.