Championship : Rooney à la découverte de la D2 anglaise

Wayne Rooney est de retour en Angleterre. Après une pige d'un an et demi aux Etats-Unis du côté de D.C. United, l'ancien de Manchester United et d'Everton a officiellement retrouvé son pays natal depuis le 1er janvier 2020 à Derby County, pensionnaire de seconde division anglaise. Au sein de l'ancienne équipe dirigée par Frank Lampard, pas loin de monter en Premier League l'an dernier, le nouveau numéro 32 du club espère clore en beauté sa très belle carrière.



A peine arrivé, l'Anglais n'a pas eu le temps de cogiter. En effet, à l'arrêt depuis le 20 octobre dernier, et un match perdu lors des playoffs de la Major League Soccer contre Toronto (5-1, ap), celui qui évolue maintenant plutôt au milieu de terrain n'a pas traîné pour faire ses premiers pas avec Derby County. Titulaire contre Barnsley (2-1) le 2 janvier en championnat et à Crystal Palace (0-1) en FA Cup trois jours plus tard, Rooney a démarré fort avec deux victoires et 180 minutes de jeu à son actif, pour déjà une passe décisive.

Proche de la retraite, Rooney veut regoûter à la Premier League

« On n'est évidemment pas là où on voudrait être, mais on est toujours proche des places pour les playoffs. Je pense que dans cette division, si on fait preuve de régularité et qu'on arrive à enchaîner les victoires ensemble, et si on y arrive rapidement, on va pouvoir gagner des places. C'est quelque chose qu'on n'a pas encore réussi à faire cette saison. Si on fait cela, on aura plus de chances de participer aux playoffs. (...) Ce n'est même pas encore Noël, donc il y toujours beaucoup de points à prendre », ambitionnait l'intéressé, lors de sa conférence de présentation mi-décembre.



Actuellement à huit points de Swansea (6eme), Derby County peut encore légitimement rêver de la montée via les phases finales. Ce samedi, Rooney et son équipe auront pour cela fort à faire. En effet, en déplacement à Middlesbrough (16eme, 33 points), qui reste sur une série de quatre victoires de suite en Championship, les Rams tenteront de l'emporter pour ainsi se rapprocher du top 6, l'objectif désormais plus ou moins annoncé. Un premier beau test pour le natif de Liverpool.