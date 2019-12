Championship : Marcelo Bielsa va-t-il réussir son pari avec Leeds ?

1 - Leeds est l'équipe qui affiche le plus de tirs (262), de tirs cadrés (77), de ballons touchés dans la surface adverse (460) et la plus grande valeur xG (32.3) en Championship 2019/20. Profe.#AskOptaJean https://t.co/OP8OVMv0Af

Alors que Leeds attend ça depuis 2003-04, « El Loco » peut-il le faire ? Débarqué durant l'été 2018 dans le nord de l'Angleterre, Marcelo Bielsa a ravivé une flamme pas loin de s'éteindre depuis quelques saisons. Pour ses débuts avec les Peacoks, l'Argentin a refait du club un candidat crédible à la montée. Malheureusement, et comme avec l'Olympique de Marseille en 2014-15, Leeds a commencé fort en s'installant aux premières places mais a fini par s’essouffler. Avec notamment trois défaites lors des cinq derniers matchs l'an dernier, les coéquipiers du Polonais Mateusz Klich ont laissé échapper la montée direct. Lors de la phase finale, le club a été éliminé par le Derby County de Frank Lampard, tandis qu'Aston Villa a finalement rejoint Norwich et Sheffield United en Premier League.Loin d'être abattu, Bielsa n'a rien lâché pour repartir au combat. « L'une des choses que nous voulons faire, c'est de nous améliorer sur certains points de la saison dernière. Si nous pouvons progresser sur ces choses de la saison dernière, nous pourrons alors atteindre nos objectifs souhaités cette saison. Lors du dernier exercice, notre but était d'être promu, mais cela ne s'est pas passé ainsi au final... Evidemment, c'était une déception pour tout le monde, mais nous allons recommencer en espérant réussir cette fois-ci. La chose la plus importante, c'est que nous soyons en position de pouvoir attendre cet objectif », reconnaissait notamment l'intéressé en juillet dernier.Cette saison encore, Leeds joue donc la montée et est dans une position comptable quasiment similaire à celle de l'an dernier. Leader avec 48 points après 23 journées en décembre 2018, le club est cette fois second avec 47 unités et huit longueurs d'avance sur Sheffield Wednesday, actuellement 3eme. Une place enviable en partie due à une superbe série de sept victoires de suite entre novembre et décembre. En revanche, les deux dernières sorties ont été moins bonnes avec un nul (3-3) contre Cardiff, alors que les Peacocks menaient 3-0, et une défaite à Fulham (2-1). Marcelo Bielsa est prévenu, pour espérer monter en Premier League, il faudra tenir sur la durée. Ce jeudi pour le Boxing Day, Leeds accueille Preston (5eme) et tentera donc de relancer la machine. Une rencontre à suivre à partir de 18h15 sur beIN SPORTS 1.