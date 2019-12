Championship : Ces Français qui s'illustrent dans l'antichambre de la Premier League

🇫🇷 La première saison de Bryan Mbeumo (1999) avec Brentford en Championship se passe plutôt bien.

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Brentford (D2, Angleterre)



🏟️ 21 matchs

⚽ 8 buts

🎯 5 passes décisives



Transféré de l'ES Troyes AC cet été pour 6,5 M€.



Fortunes diverses pour les Frenchies

Alors que les clubs de Championship disputeront ce jeudi la 24eme journée du championnat, le Français le plus en vue est pour le moment Bryan Mbeumo. Convoité cet été, l'ancien joueur de Troyes a fait le choix de la seconde division anglaise en rejoignant Brentford pour environ 6,5 millions d'euros. Un pari gagnant pour le moment pour l'international Espoirs qui a participé à 21 matchs avec les Bees, pour huit buts et cinq passes décisives. Toujours à Londres, Anthony Knockaert a rebondi du côté de Fulham. Prêté pour une saison par Brighton, l'ancien de Guingamp compte, lui, 23 apparitions avec les pensionnaires de Craven Cottage pour deux buts et deux passes décisives.Coéquipier de ce dernier chez les Whites, Aboubakar Kamara dispose d'un temps de jeu plus éparse. Revenu de son prêt en Turquie à Yeni Malatyaspor, « AK47 » a inscrit trois buts et délivré deux passes décisives en 14 rencontres de championnat. Dans le même style, Adama Diakhaby tente de se faire une place à Huddersfield. Arrivé quand le club évoluait en Premier League, l'ancien de Rennes et Monaco a vécu une première saison compliquée. A l'étage inférieur, le natif d'Ajaccio compte pour le moment trois passes décisives en 18 matchs avec les Terriers.Arrivés cet été, Han-Noah Massengo et Brice Samba ont comme Mbeumo rapidement fait leur trou. Prometteur du côté de Monaco, le jeune milieu de terrain français (18 ans) a quitté le Rocher pour Bristol et 8 millions d'euros. En Championship, Massengo a déjà joué 17 rencontres cette saison et emmagasine de l'expérience. De son côté, l'ancien gardien de Caen a rejoint Sabri Lamouchi à Nottingham Forest. Là-bas, Samba est devenu titulaire et a disputé 18 matchs pour six clean sheets.Enfin, du côté de Birmingham, Maxime Colin assure toujours autant. Après deux bonnes premières saisons, l'arrière droit français est toujours titulaire cette saison et a même marqué une fois en 21 rencontres, avec également quatre passes décisives. En revanche, Illan Meslier (Leeds), Maxime Le Marchand (Fulham), Aldo Kalulu (Swansea), ou encore David Milinkovic (Hull City) disposent de peu de temps de jeu cette saison.