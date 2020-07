Championship : Brentford, la Premier League 73 ans après sa descente ?

Les Bees battent de l'aile



Championship - Playoffs

Swansea prend une (petite) option contre Brentford

Malgré un penalty manqué André Ayew a inscrit le but de la victoire !

RDV mercredi pour le match retour...

— beIN SPORTS (@beinsports_FR) July 26, 2020

Cela fait maintenant 73 ans que Brentford rêve de retrouver son lustre d'antan en Premier League. Malheureusement pour les supporters des Bees, le club végète dans les divisions inférieures depuis la relégation en 1947. Proche de la montée en 2015, les pensionnaires du Griffin Park s'étaient alors ratés lors de la phase finale contre Middlesbrough. Cette saison, portée par leur « BMW », comprendre le trio Saïd Benrahma, Bryan Mbeumo et Ollie Watkins, l'équipe du Danois Thomas Frank a fait à nouveau rêver. Avec 81 points au compteur, Brentford a d'ailleurs raté de peu la montée direct dans l'élite du football anglais.En grande forme avec une série de huit victoires de suite, avant et après la pause liée à la pandémie de coronavirus dans le monde, les Bees ont craqué au pire moment avec deux défaites contre des équipes de bas de tableau, à Stoke City (1-0) et contre Barnsley (1-2). Alors que dans le même temps, West Bromwich Albion a été promu pour deux petits points de plus. Un coup dur qu'il a fallu rapidement digérer pour entamer la phase finale du mieux possible. Mais, dimanche dernier, au pays de Galles, la mauvaise passe s'est poursuivie.En effet, au Liberty Stadium, Brentford a été battu par Swansea (1-0) lors du match aller des demi-finales. Après avoir manqué penalty (64eme), André Ayew a fini par donner la victoire aux siens en fin de rencontre (82eme). En plus de la défaite, les Bees ont également perdu Rico Henry, leur arrière gauche titulaire cette saison, sur un carton rouge. Ce dernier manquera donc le retour au Griffin Park. Désormais dos au mur, l'équipe de la banlieue de Londres n'a plus le choix et se doit de réagir ce mercredi dans son antre.Surtout que les joueurs de Frank en sont capable et l'ont déjà prouvé cette saison en Championship en dominant par deux fois les Swans (0-3, 3-1). Mais pour cela, la « BMW » va devoir retrouver le chemin des filets, eux qui ont marqué 57 des 80 réalisations de leur équipe cette saison et cinq des six buts contre les Gallois. Reste à savoir si les Bees peuvent encore piquer là où ça fait mal. Une chose est sûre, Brentford a rendez-vous avec son histoire ce mercredi (à partir de 20h45 sur beIN SPORTS 3).