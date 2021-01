Chambly en Ligue 2 !

Après Rodez, déjà assuré de sa montée en Ligue 2, Chambly a également validé son ticket, à l'occasion de la 31e journée de National. Les Oisiens, en l'emportant 3-0 à Concarneau vendredi, comptent 10 points d'avance sur le troisième Laval à trois journées de la fin.

Comme pour Rodez, ce sera une grande première pour Chambly parmi le monde professionnel. Le titre semble promis à Rodez, qui conserve sept unités de plus que Chambly.

La troisième place de barragiste se jouera vraisemblablement entre Laval et Le Mans (52 et 50 points), même si Lyon Duchère et Cholet peuvent encore y croire mathématiquement (à six et huit points de Laval).