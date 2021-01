CDC : Un choc Raja-Monastir, le programme des barrages

Programme du tour de cadrage :

Enyimba (NGA) - Bloemfontein Celtic (AFS) ou Rivers United (NGA)



Primeiro de Agosto (AGO) - Namungo FC (TAN)



FC Platinum (ZIM) - ASC Jaraaf (SEN)



CS Sfaxien (TUN) - AS Kigali (RWA)



Raja Casablanca (MAR) - US Monastirienne (TUN)



Nkana FC (ZAM) - TAS Casablanca (MAR)



Gor Mahia (KEN) - NAPSA Stars (ZAM)



AS Bouenguidi Sports (GAB) - Salitas (BFA)



Asante Kotoko (GHA) - ES Sétif (ALG)



Young Buffaloes (ESW) - ES Sahel (TUN)



AS SONIDEP (NIG) - Coton Sport (CAM)



Ahli Benghazi (LBY) - DC Motema Pembe (RDC)



Stade Malien (MLI) - JS Kabylie (ALG)



RC Abidjan (CIV) - Pyramids (EGY)



Jwaneng Galaxy (BOT) - Orlando Pirates (AFS)

Les manches aller se joueront le 14 février 2021, les manches retour le 21 février 2021.