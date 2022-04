CDC : Un choc Pyramids-Mazembe, le tirage des quarts de finale

Qui dit plateau relevé dit gros chocs. Le tirage au sort de la Coupe de la Confédération, effectué ce mardi, a permis de le vérifier. Les affiches des quarts de finale seront de toute beauté. Ambitieux, les Tanzaniens de Simba affronteront les Orlando Pirates, finalistes de l'épreuve en 2015. Un derby musclé entre clubs de Tripoli verra l'Ittihad en découdre avec le Ahly. Vainqueur en 2020, la RS Berkane ira défier les Egyptiens d'Al-Masry. Mais la plus explosive affiche est sans aucun doute celle qui mettra aux prises les Egyptiens de Pyramids, finalistes 2020 et en quête de leur premier trophée continental, et le TP Mazembe, vainqueur en 2016 et en 2017.

Programme des quarts de finale :

Q1 : Simba (TAN) - Orlando Pirates (AFS)



Q2 : Ittihad Tripoli (LBY) - Ahly Tripoli (LBY)



Q3 : Pyramids (EGY) - TP Mazembe (RDC)



Q4 : Al-Masry (EGY) - RS Berkane (MAR)

Les rencontres se disputeront en matchs aller-retour. Les demi-finales opposeront le vainqueur du duel Q2 à celui du duel Q1, et le vainqueur du duel Q3 à celui du duel Q4.