CDC : Pyramids premier qualifié pour les quarts

Résultats de la 4e journée :

Groupe A :



Zanaco (ZAM) - Al-Ahly Tripoli (LBY) : 2-3



Siankombo (35e), M.Phiri (82e) - El Fakih (13e, 63e), Husayn (90e+2).

CS Sfaxien (TUN) - Pyramids (EGY) : 1-1



Buts : Chaouat (54e) - El Karti (54e).

Classement : 1. Pyramids, 10 pts. 2. Al-Ahly Tripoli, 9 pts. 3. CS Sfaxien, 4 pts. 4. Zanaco, 0 pt.

Groupe B :

Orlando Pirates (AFS) - Royal Leopards (ESW) : 3-0



Buts : Makaringe (47e), Dlamini (56e), Dzvukamanja (70e).

JS Saoura (ALG) - Al-Ittihad (LBY) : 1-0



But : Bellatreche (1e).

Classement : 1. Orlando Pirates, 9 pts. 2. JS Saoura, 7 pts. 3. Al-Ittihad, 4 pts. 4. Royal Leopards, 0 pt.

Groupe C :



Coton Sport (CAM) - TP Mazembe (RDC) : 2-2



Buts : Marou (15e), Masengo (67e, csc) - Kitambala (42e), Mondeko (90e+2).

Al-Masry (EGY) - AS Otoho d'Oyo (CGO) : 1-0



But : H.Ali (83e).

Classement : 1. Al-Masry, TP Mazembe, 7 pts. 3. AS Otoho d’Oyo, 4 pts. 4. Coton Sport, 3 pts.

Groupe D :

ASEC Mimosas (CIV) - USGN (NIG) : 2-1



Buts : K.Konaté (4e, 33e) - V.Adebayor (48e).

Simba (TAN) - RS Berkane (MAR) : 1-0



But : P.O.Sakho (44e).

Classement : 1. Simba, 7 pts. 2. RS Berkane, ASEC Mimosas, 6 pts. 4. USGN, 4 pts.