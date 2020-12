CDC : Monastir et Coton Sport assurent, le Jaraaf et ESAE FC déchantent

Les 16emes de finale aller de la Coupe de la Confédération se sont joués mardi et mercredi à travers l'Afrique. Les grosses cylindrées (Orlando Pirates, JS Kabylie, Pyramids FC) ont pour l'essentiel assuré en déplacement lors de cette première manche de l'avant-dernière étape préalable à la phase de poules. D'autres se sont contenté de ramener un nul, comme ce fut le cas pour l'Etoile du Sahel ou la RS Berkane, tenante du trophée. Les bonnes opérations de la soirée sont à mettre au crédit de Coton Sport de Garoua, du Daring Club Motema Pembe, de Rivers United et du FC San Pedro, tous vainqueurs en déplacement sans encaisser de but, aux dépens des Sénégalais du Jaraaf pour les derniers nommés. La grosse désillusion est pour les Béninois de l'ESAE FC : qualifiés l'an passé pour la phase de poules de l'épreuve, les Universitaires ont cette fois été balayés par le TAS Casablanca , formation de deuxième division marocaine. Dur.

Résultats des 16emes de finale aller (joués mardi et mercredi) :

Alamal Atbara (SOU) - Salitas (BFA) : 0-1



NAPSA Stars (ZAM) - UD Songo (MOZ) : 0-0



Sagrada Esperança (AGO) - Orlando Pirates (AFS) : 0-1



USGN (NIG) - JS Kabylie (ALG) : 1-2



Ittihad Tripoli (LBY) - Pyramids FC (EGY) : 0-1



Arab Contractors (EGY) - ES Sahel (TUN) : 0-0

AS Kigali (RWA) - KCCA (OUG) : 2-0



Green Eagles (ZAM) - Coton Sport (CAM) : 0-2



US Monastirienne (TUN) (photo) - Ahly Tripoli (LBY) : 2-0



Namungo (TAN) - Hilal El Obied (SOU) : 2-0



Onze Bravos (AGO) - DC Motema Pembe (RDC) : 0-1



Tevragh-Zeina (MAU) - RS Berkane (MAR) : 0-0



Bloemfotein Celtic (AFS) - Rivers United (NGA) : 0-2



Jaraaf (SEN) - FC San Pedro (CIV) : 0-1



TAS Casablanca (MAR) - ESAE FC (BEN) : 4-0