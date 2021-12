CDC : les habitués qualifiés, première pour l’USGN

Le tour de cadrage retour de la Coupe de la Confédération a vu dans l'ensemble la logique respectée. Les grands habitués de l'épreuve, CS Sfaxien, RS Berkane, TP Mazembe, Pyramids, Coton Sport de Garoua, ont décroché leur ticket pour la phase de poules, de même que Simba et l'ASEC Mimosas. La surprise est venue de l'US Gendarmerie Nationale. Vainqueur à l’aller à Niamey (2-0), le club nigérien est devenu la deuxième équipe de son pays à atteindre cette phase de poules de la Coupe de la Confédération de la CAF, malgré sa défaite sur le terrain du DC Motema Pembe (1-0). L'exploit était proche pour les Maliens de Binga, mais il leur manqua un but face aux Zambiens de Zamaco (2-0).

LaJSK en salle d'attente

La rencontre JS Kabylie (ALG) – Royal Leopards (ESW) (0-1) a été reportée à une date ultérieure. Comme l’avait été la manche aller de la double confrontation entre Al-Ittihad Tripoli et Enyimba, prévue à Monastir (Tunisie). Les Nigérians, vainqueurs (2-0) du match retour, s’étaient vus « refuser l’entrée en Tunisie en raison des restrictions de voyage strictes liées au Covid-19 dans le pays », pour reprendre les termes du club d’Aba sur son site officiel. La Confédération africaine de football n’a pas encore reprogrammé ces deux rencontres.

Résultats du tour de cadrage retour :

CS Sfaxien (TUN)* - Tusker (KEN) : 1-0 (aller : 0-0)



Binga FC (MLI) - Zanaco (ZAM)* : 2-0 (0-3)



Red Arrows (ZAM) - Simba (TAN)* : 2-1 (0-3)



RS Berkane (MAR)* - APR FC (RWA) : 2-1 (0-0)



Marumo Gallants (AFS) - TP Mazembe (RDC)* : 0-0 (0-1)



Gor Mahia (KEN) - AS Otoho d'Oyo (CGO)* : 1-1 (0-1)



JS Saoura (ALG)* - Hearts Of Oak (GHA) : 4-0 (0-2)



Al-Masry (EGY)* - Rivers United (NGA) : 1-0 (1-2)



Pyramids (EGY)* - Maniema Union (RDC) : 1-0 (1-0)



DC Motema Pembe (RDC) - USGN (NIG)* : 1-0 (0-2)



Interclube (AGO) - ASEC Mimosas (CIV)* : 2-3 (0-2)



Coton Sport (CAM)* - FC Nouadhibou (MRT) : 2-0 (0-0)



Al-Ahly Tripoli (LBY)* - Stade Malien (MLI) : 1-0, 4-2 tab (0-1)



Orlando Pirates (AFS)* - LPRC Oiler (LIB) (2-0) : forfait des Libériens.

(*) Clubs qualifiés pour la phase de poules.