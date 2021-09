CDC : Les affiches des 16es de finale

Le tour préliminaire retour de la Coupe de la Confédération africaine s'est disputé ce week-end sur le continent. Parmi les qualifications à sensation, celles des Mauritaniens de l'ASAC Concorde, qui ont écarté l’ASCK du Togo (4-0) après un 3-0 concédé à l'aller, des pensionnaires de D2 malienne du Binga FC, tombeurs des Libériens de MC Breweries (3-0, puis 2-0), et des Burkinabè de l’ASFA Yennenga face aux Ivoiriens du FC San Pedro (0-0, 2-1).

Programme des 16es de finale aller :

US Ben Guerdane (TUN) – RS Berkane (MAR)



AS FAR Rabat (MAR) – JS Kabylie (ALG)



Diambars FC (SEN) – Enyimba FC (NGA)



Bayelsa United (NGA) – CS Sfaxien (TUN)



ASAC Concorde (MRT) – JS Saoura (ALG)



Azam (TAN) – Pyramids FC (EGY)



URA FC (OUG) – Al-Masry (EGY)



Al-Ahly Merowa (SOU) – Gor Mahia (KEN)



Marumo Gallants (AFS) – AS Vita Club (RDC)



Orapa United (BOT) – Coton Sport Garoua (CAM)



Diables noirs (CGO) – Orlando Pirates (AFS)



Red Arrows FC (ZAM) – Primeiro de Agosto (AGO)



AS Kigali (RWA) – DC Motema Pembe (RDC)



Binga FC (MLI) – ASFA Yennenga (BFA)



Biashara United Mara (TAN) – Al-Ahli Tripoli (LBY)



CFFA (MAD) – GD Interclube (AGO)

Les manches aller auront lieu du 15 au 17 octobre 2021, les manches retour du 22 au 24 octobre 2021.