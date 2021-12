CDC : Le TP Mazembe face à Coton Sport, le tirage complet

La Confédération africaine de football a procédé mardi au tirage au sort de la phase de groupes de la Coupe de la Confédération. Dans le groupe A, les Zambiens de Zanaco vont devoir faire les déplacements en Tunisie face au CS Sfaxien triple vainqueur du tournoi, en Egypte contre Pyramids et en Libye contre le Ahly Tripoli. Le groupe B n'est pas encore complet. On attend toujours de connaitre le qualifié entre la JS Kabylie et Royal Leopards (Eswatini). Il s'ajoutera aux Orlando Pirates, à la JS Saoura d'Algérie et Al Ittihad (Libye). On retrouve dans le groupe C le TP Mazembe, Coton Sport, Al-Masry et l'AS Otoho. Un petit poucet dans le groupe D avec l'USGN du Niger. Il aura du travail face à Simba, la RS Berkane et l'ASEC Mimosas.

La composition des groupes :

Groupe A : Pyramids FC (EGY), CS Sfaxien (TUN), Zanaco (ZAM), Ahly Tripoli (LBY).

Groupe B : JSK / Royal Leopards, Orlando Pirates (AFS), JS Saoura (ALG), Al Ittihad (LBY)

Groupe C : TP Mazembe (RDC), Coton Sport (CAM), Al-Masry (EGY), AS Otoho (CGO).

Groupe D : RS Berkane (MAR), Simba SC (TAN), ASEC Mimosas (CIV), USGN (NIG).