CDC : Le Raja déroule, la JSK et Coton passent, le CS Sfaxien proteste

Les quarts de finale retour de la Coupe de la Confédération ont livré leur verdict ce dimanche. Il n'y avait guère de suspense pour Pyramids : larges vainqueurs d'Enyimba à l'aller, les nouveaux riches égyptiens ont tranquillement assuré en terre nigériane (1-1). Même facilité pour le Raja Casablanca, qui a collé quatre buts aux Orlando Pirates en une grosse demi-heure, s'assurant une qualification triomphale. Ce fut plus incertain entre le Jaraaf et Coton Sport de Garoua, avec un dénouement cruel pour les premiers nommés. Vainqueurs pour rien (2-1), les Sénégalais ont dû laisser leurs adversaires se qualifier au bénéfice du but marqué ce dimanche à Thiès.

Si ses deux représentants ont été éliminés samedi en Ligue des Champions, l'Algérie sera présente dans le dernier carré de cette C3, grâce à la JS Kabylie. Les Canaris de la Djurdjura ont su résister au finish du CS Sfaxien (1-1), revenu à égalité à une dizaine de minutes du terme. Ils se qualifient grâce à leur victoire de l'aller en terre tunisienne (1-0). À noter que le CS Sfaxien a déposé une réserve avant le coup d'envoi de la rencontre. Selon Botola, qui relaie l'information, le club tunisien entend « contester la présence de plus de 500 supporteurs de l’équipe de la JS Kabylie, en infraction claire et nette des décisions prises de jouer le match à huis clos. »

Résultats des quarts de finale retour :

Enyimba (NGA) - Pyramids (EGY)* : 1-1 (aller : 1-4)



Buts : Anayo (40e) - Adel (32e).

Jaraaf (SEN) - Coton Sport (CAM)* : 2-1 (0-1)



Buts : Diene (34e), Ndiaye (55e) - Sanou (21e).

JS Kabylie (ALG)* - CS Sfaxien (TUN) : 1-1 (1-0)



But : Bensayah (39e, sp) - Harzi (81e, sp)

Raja Casablanca (MAR)* - Orlando Pirates (AFS) : 4-0 (1-1)



Buts : Malango (6e, 36e), El Wardi (22e), Rahimi (31e).

Les demi-finales opposeront la JS Kabylie à Coton Sport et Pyramids au Raja Casablanca.