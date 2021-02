CDC : La JSK face à la RS Berkane, le tirage des poules

Les dés sont jetés pour la Coupe de la Confédération. La CAF a procédé ce lundi au tirage au sort de la phase de poules de sa seconde compétition interclubs. Tenante du trophée et exemptée à ce titre du tour de cadrage, la RS Berkane aura pour adversaires la JS Kabylie, Coton Sport de Garoua et les Zambiens de NAPSA Stars avec l'ancien champion d'Afrique Emmanuel Mayuka. Le groupe A, avec Enyimba, l'ES Sétif, les Orlando Pirates et le Ahly Benghazi paraît équilibré, tandis que le groupe C pourrait rassembler, outre les Sénégalais du Jaraaf et les Burkinabè de Salitas, deux équipes tunisiennes : le CS Sfaxien, déjà qualifié, et l'Etoile du Sahel, qui doit affronter mardi les Young Buffaloes (aller : 2-1 pour l'Etoile), arrivés avec retard d'Eswatini. Enfin, le gros choc de cette phase de poules opposera le Raja Casablanca à Pyramids dans le groupe D, avec pour arbitres de ce duel de poids lourds les Zambiens de Nkana et le club qui sortira vainqueur du match Primeiro de Agosto-Namungo.

Composition des groupes :

Groupe A :



Enyimba (NGA)



ES Sétif (ALG)



Orlando Pirates (AFS)



Ahly Benghazi (LBY)

Groupe B :



RS Berkane (MAR)



JS Kabylie (ALG)



Coton Sport (CAM)



NAPSA Stars (ZAM)

Groupe C :



ES Sahel (TUN) ou Young Buffaloes (ESW)



CS Sfaxien (TUN)



Salitas (BFA)



Jaraaf (SEN)

Groupe D :



Raja Casablanca (MAR)



Pyramids (EGY)



Nkana FC (ZAM)



Primeiro de Agosto (AGO) ou Namungo (TAN)

Calendrier :

Phase de poules :



1e journée : 10 mars 2021



2e journée : 17 mars 2021



3e journée : 4 avril 2021



4e journée : 11 avril 2021



5e journée : 21 avril 2021



6e journée : 28 avril 2021

Quarts de Finale : 16 mai - 23 mai 2021 (manches aller et retour)

Demi-finales - 20 juin - 27 juin 2021 (manches aller et retour)

Finale : 10 juillet 2021