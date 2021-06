CDC : La JS Kabylie et le Raja Casablanca en finale

La finale de la Coupe de Confédération opposera le Raja Casablanca, vainqueur en 2018, à la JS Kabylie, victorieuse des éditions 2000, 2001 et 2002. La JSK qui file décidément du bon coton. Déjà vainqueurs à Garoua de Coton Sport (2-1), les Canaris ont parfaitement fini le travail dimanche au stade du 5-Juillet d'Alger, en remportant une brillante victoire sur les Camerounais (3-0). Des réalisations de Boulahia, auteur d’un doublé (6e, 45e+1), et de Souyad, sur penalty (37e), permettent aux hommes du Français Denis Lavagne de retrouver la finale de cette C3 africaine 19 ans après leur dernière participation.

Leur futur adversaire, le Raja Casablanca, doit une fière chandelle à son gardien de but. En sauvant un penalty durant la fatidique session des tirs au but, Anas Zniti permet aux Aigles Verts de barrer la route aux Egyptiens, finalistes sortants de l'épreuve.

