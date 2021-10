CDC : La JS Kabylie et la RS Berkane assurent, les résultats du 2nd tour préliminaire aller

Le second tour préliminaire aller de la Coupe de la Confédération s'est disputé ce week-end à travers l'Afrique. Le tenant, la RS Berkane a bien entamé la défense de son titre en allant battre les Tunisiens de Ben Guerdane (0-1), tandis que le finaliste, Pyramids FC, ramenait un nul d'Azam en Tanzanie (0-0). Battus en Ligue des Champions, les représentants algériens, la JS Kabylie et la JS Saoura ont remporté de précieuses victoires à l'extérieur, respectivement au Maroc face aux FAR Rabat (0-1), et en Mauritanie face à l'ASAC Concorde (1-2). Triple vainqueur de l'épreuve, le CS Sfaxien a mordu la poussière au Nigeria, contre Bayelsa United (1-0).

Résultats du tour préliminaire aller :





Les manches retour auront lieu le week-end prochain, sur le terrain des clubs qui se déplaçaient à l'aller. Les vainqueurs de ces doubles confrontation disputeront par la suite un tour de cadrage contre les battus de la Ligue des Champions.