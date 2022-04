CDC : Ça passe pour Mazembe et Berkane, les résultats des quarts

Résultats des quarts de finale retour :

TP Mazembe (RDC)* - Pyramids FC (EGY) : 2-0 (aller : 0-0)



Buts : Kouamé (33e), J.B.Kitambala (44e).

Orlando Pirates (AFS)* - Simba (TAN) : 1-0, 4-3 tab (0-1)



But : Preprah (60e).

Ahli Tripoli (LBY)* - Ittihad Tripoli (LBY) : 1-0 (0-0)



But : Ayed (19e).

RS Berkane (MAR)* - Al-Masry (EGY) : 1-0



But : El Fahli (7e, sp).

