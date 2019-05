Casillas est sorti de l'hôpital

Victime mercredi dernier d'un infarctus lors d'un entraînement avec le FC Porto, Iker Casillas a pu quitter l'hôpital, ce lundi, en compagnie de sa femme Sara Carbonero.

Le gardien espagnol, qui se dit "chanceux" et "reconnaissant", a remercié le service médical qui l'a pris en charge, et les milliers de personnes qui lui ont envoyé des messages de soutien.

L'ancien portier de Real Madrid, âgé de 37 ans, ne sait pas encore de quoi son avenir sportif sera fait. "Je me sens beaucoup mieux. Je vais devoir me repose pendant plusieurs semaines ou plusieurs mois. Je ne sais pas encore pendant combien de temps, mais ce n'est pas le plus important. Le plus important, c'est d'être ici", a-t-il confié face aux médias.