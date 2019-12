Carnet noir : Bernard Lefèvre (ex-joueur de Lille et de l'OM) est décédé

Le #LOSC a appris avec tristesse le décès de son ancien joueur, Bernard Lefèvre (1949-1956), survenu ce lundi dans sa quatre-vingt neuvième année.https://t.co/rB2X2O0vKv

— LOSC (@losclive) 17 décembre 2019

Bernard Lefèvre (89 ans) est décédé. Selon La Voix du Nord, il s'est éteint ce lundi soir « à l'hôpital Robert Debré de Reims où il avait été admis. » Attaquant de métier et capé à neuf reprises avec l'équipe de France, il a brillé dans les années 50, tout d'abord avec le LOSC. Sous les couleurs lilloises, il est sacré champion de France en 1954 et remporte deux Coupes de France, en 1953 et 1955. Il porte ensuite le maillot de l'AS Saint-Étienne avec qui il découvre la Coupe d'Europe avant de signer à Nancy, où il est sacré champion de D2 en 1958. Bernard Lefèvre rejoint ensuite Marseille pour deux ans, un passage au cours duquel il contribue à la remontée du club en première division. Il termine sa carrière en 1964 à Lille, là où tout avait débuté.Invité à donner le coup d'envoi d'OM - LOSC le 2 novembre dernier au Stade Vélodrome, il est contraint de refuser pour des problèmes de santé. Bernard Lefèvre était le joueur le plus âgé à avoir porté les couleurs de l'Olympique de Marseille. En près de 400 matchs professionnels, il a inscrit 143 buts.