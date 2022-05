Carnet : Le Gabon pleure Théodore Zué Nguéma

Le Gabon pleure une de ses stars. Théodore Zué Nguéma est mort jeudi à Mongomo, en Guinée équatoriale. Né à Libreville, cet ancien milieu de terrain avait fait les beaux jours de l'Azingo national, ancêtre des Panthères. Ce petit gabarit subtil s'était révélé au Téléstar de Gabon Télécom et brillé au Mbilinga FC, avant de tenter sa chance en Europe, à Angers (1997-1998). Passé ensuite par l'ES Zarzis en Tunisie et le Sporting Braga au Portugal, « Petit Piment » était revenu terminer sa carrière au pays, sous les couleurs du FC 105 et du Téléstar.

Le joueur était devenu formateur pour le club de Futuro Kings, en Guinée équatoriale. « Former les jeunes, les éduquer afin qu’ils deviennent des hommes responsables. Faire d’eux des footballeurs, et ensuite les proposer à l’extérieur pour vivre une autre expérience », ainsi « Théo national » définissait-il le sens de sa nouvelle mission. Il est décédé dans sa 49e année.