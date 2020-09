Carnet : Décès d'Ephrem Mbom, grand Lion Indomptable des années 80

Un Lion ne meurt jamais, il dort, dit un proverbe. Ephrem Mbom, grand Lion Indomptable, s'est endormi pour toujours ce dimanche, à l'âge de 66 ans. Ce défenseur faisait partie des 22 qui disputèrent la première des sept Coupes du monde jouées par le Cameroun. C'était en 1982, en Espagne. Mbom évoluait au poste de latéral gauche dans cette équipe éliminée sans perdre dans un groupe 1 très relevé, avec la Pologne, le Pérou et l'Italie, futur vainqueur de la compétition. Joueur au Canon Yaoundé, à l'Éclair de Douala, au Rail de Douala et au Léopard de Douala, Ephrem Mbom s'était forgé un solide palmarès, remportant deux Ligues des Champions de la CAF, une Coupe d'Afrique des vainqueurs de Coupe, cinq championnats du Cameroun et une Coupe du Cameroun. Retiré des terrains en 1990, il avait ensuite travaillé pour la régie nationale du chemin de fer du Cameroun.

#NECROLOGIE :

MBOM EPHREM N’EST PLUS. L’ancien international camerounais, Ephrem Mbom est décédée ce dimanche à l’âge de 66 ans. RIP pic.twitter.com/68KR8UGHtU — Fecafoot-Officiel (@FecafootOfficie) September 20, 2020